Bron : le maire réagit à son agression

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, victime d'une agression, était en direct dans La Matinale de CNEWS ce jeudi 25 février.

Il est revenu sur l'attaque subie mercredi soir. Alors qu'il participait à une réunion, l'édile a été alerté que sa voiture était en train d'être endommagée. Sur place, «un groupe de jeunes, une dizaine d'individus, a commencé à nous invectiver, moi à m'insulter personnellement, à nous menacer physiquement et puis au fur à mesure à nous lancer des projectiles», a-t-il détaillé. «Voilà les faits : insultes, jets de pierres, jets de canettes», a ajouté Jérémie Bréaud.

Il a dénoncé ses agresseurs, qui constituent «une extrême minorité d'individus qui partout sur nos territoires en France, pourrissent le quotidien de la grande majorité silencieuse. Ce sont des gens qui refusent les règles et les valeurs de la France».

Face à ce type d'attaque, le maire de Bron appelle à une réponse ferme.

«Il y en a marre»

Il estime également que «la parole doit se libérer». «Systématiquement, dès qu'un élu se fait attaquer, insulter, etc, il faut qu'il dépose plainte, il faut qu'il le dise», a-t-il ajouté, estimant que «trop d'élus ne le font pas. Soit par peur et on peut le comprendre mais aussi par peur que l'image de leur ville, de leur circonscription soit détériorée».

«Il y en a marre, il est temps que tous on agisse parce que ça ne peut plus durer», a martelé Jérémie Bréaud.

Alors qu'il avait déjà été victime il y a quelques mois de menaces, l'édile a expliqué les raisons de l'acharnement contre lui : «Bron est une ville paisible mais comme partout en France, vous avez des bandes qui vivent pas de façon honnête, et notamment de la drogue (...) Effectivement, les mesures qu'on a pu prendre - doublement des caméras, augmentation de 70% des effectifs de la police municipale, les opérations de terrain pour démonter les réseaux, lorsqu'on a mis le holà sur les mariages qui débordaient - tout ça, ça dérange, encore une fois une extrême minorité d'individus».

