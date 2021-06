Affaire Troadec : le récit glaçant du meurtrier présumé

Ce lundi 28 juin, se déroulait la cinquième journée d'audience du procès d'Hubert Caoussin, jugé à la Cour d'assisse de Loire-Atlantique.

Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, l'homme de 50 ans est accusé d'avoir tué Pascal et Brigitte Troadec, ainsi que leurs enfants, Sébastien et Charlotte, dans leur pavillon d'Orvault, près de Nantes. Hubert Caoussin campe toutefois sur sa position et assure que le quadruple meurtre résulte d'un accident.

Il affirme qu'il ne s'était pas rendu au domicile pour les tuer mais pour les espionner.