Affaire Alec Baldwin : un assistant avait déjà été licencié pour un accident avec une arme

L’assistant réalisateur qui a donné l’arme à Alec Baldwin avait déjà été impliqué dans un accident avec arme à feu sur un précédent film en 2019. Cet accident avait engendré son licenciement immédiat.

Les conditions de tournage du film «Rust», sont de plus en plus mises en cause dans l’accident qui a coûté la vie à la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. L’enquête vise particulièrement deux personnes dont l’assistant réalisateur, Dave Halls.

Le travail de ce dernier consistait à vérifier l’arme avant de la remettre à l’acteur. Il devait s’assurer que l’arme ne contenait aucune balle réelle et inspecter les balles à blanc présentes dans le chargeur. Dave Halls est pointé du doigt par certains des techniciens ayant travaillé avec lui, dénonçant son laxisme en ce qui concerne la sécurité sur le plateau.

L’arme manipulée par Alec Baldwin au moment du drame jeudi 21 octobre, avait été annoncée par l’assistant réalisateur comme «froide», c’est-à-dire vide.

Des armes utilisées par jeu durant les pauses

Autre personne visée par les enquêteurs : l’armurière en chef. Agée de 24 ans, le film Rust est seulement le second film de Hannah Gutierrez-Reed. Cette dernière n'est autre que la fille d’un célèbre armurier d’Hollywood.

Guillaume Delouche, armurier pour Hollywood depuis près de 30 ans, s’était étonné auprès de l’AFP, qu’une personne si jeune avec seulement deux films à son actif «puisse être armurier en chef sur un film qui doit contenir beaucoup de scènes de combat avec des armes à feu.»

Si les négligences sur le tournage sont visées par l’enquête pour justifier la présence de balles réelles dans l’arme, l’utilisation de cette dernière durant les pauses est aussi une raison plausible. Selon le site the Rapp, les équipes de tournage se seraient amusées durant les pauses à tirer à balles réelles sur des cannettes. L’information n’a toutefois pas encore était confirmée par les enquêteurs.