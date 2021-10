Affaire Daval : les parents d'Alexia livrent un témoignage poignant à l'occasion de la sortie de leur livre

Leur fille a été tuée en 2017 par son mari Jonathann Daval : Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, témoignent auprès de CNEWS de ces trois dernières années douloureuses. «Alexia, notre fille», est le titre du livre publié ce jeudi par le couple.

«Il a manipulé Alexia, il a manipulé son patron, si ça se trouve il a peut-être aussi manipulé sa famille aussi, je ne sais pas de ce côté-là...», indique Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia, au micro de CNEWS.

«Je sais que nous, justement, on raconte dans le livre les 3 mois qu'on a vécus avec lui, et a posteriori, on se rend bien compte qu'il nous a mis plein de petits cailloux dans notre tête pour qu'il soit reconnu innocent à nos yeux, tout du moins, pour qu'on continue à ne jamais douter que c'était lui le meurtrier», explique Isabelle Fouillot.

«Qui va au cinéma cinq jours après la mort de sa femme ?»

«La marche blanche, c'est le 5 novembre, il est pris au cinéma à Dijon le 4 au soir à 23h, je pense qu'il n'avait pas peur d'être pris. Qui va au cinéma cinq jours après la mort de sa femme ? En tout les cas, pas nous. Ca, il s'est bien caché de nous le dire.»

Au terme de l'audience du 21 novembre 2020, après six jours de procès, Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, Alexia.

Le 25 mai dernier, la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort s'est prononcée sur les indemnisations demandées par les parties civiles de l'affaire Daval. Jonathann Daval a été condamné à verser 165.000 euros à la famille d'Alexia, qui réclamait plus de 750.000 euros.