Procès Nordahl Lelandais : «Tu dois dire aux parents ce que tu as fait à la petite», exhorte un ancien ami de l'accusé

Un ancien ami de Nordahl Lelandais a témoigné à la barre de la Cour d’assises de Grenoble, ce mardi, dans le cadre du deuxième jour du procès de l’accusé pour le meurtre de la petite Maëlys. «Il faut que tu dises à ses parents ce que tu as fait à la petite. Tu dois leur dire», a exhorté ce proche.

Cette deuxième journée d’audience est consacrée aux auditions de plusieurs témoins, devant permettre de mieux cerner la personnalité de l’accusé. Fabien, 36 ans, soudeur de profession, est revenu sur sa relation avec Nordahl Lelandais. «On a été assez proches, j’ai passé des soirées entières avec lui, je n’ai jamais rien vu», a-t-il déclaré.

Son ami l’a décrit comme une personne serviable, toujours disponible pour aider ses amis, n'ayant ni travail ni enfant. Fabien a toutefois admis qu’il avait «une part d’ombre» et qu’il lui arrivait de mentir. Pas cependant de quoi alarmer ce proche, qui le pensait innocent jusqu’à ce qu’il avoue. «Je me suis dit qu’il avait renversé la fillette, que c’était un accident, et que comme il avait bu, il était allé au bout de sa connerie et il l’avait fait disparaître, a-t-il expliqué devant la cour. (…) Avant, on ne voulait pas le juger, on ne voulait pas le condamner dans nos têtes, jusqu'au moment où il a avoué. Il nous a bernés, comme il a berné tout le monde !»

Lorsque la présidente de la cour a demandé à Fabien s’il souhaitait s’adresser à l’accusé présent dans le box, il lui a alors déclaré : «les gens ont droit à la vérité Nordahl. Il faut que tu dises à ses parents ce que tu as fait à la petite, tu dois leur dire. Tu sais que c’est fini.» Nordahl Lelandais a simplement hoché de la tête, et n’a pas répondu à son ancien ami.

À la question posée par la défense : «pensez-vous que d’ici la fin du procès, il dira la vérité ?», le soudeur a répondu : «jamais à 100%».

En début de journée, une ancienne compagne, Vanessa, 34 ans, a également témoigné à la barre, et a également décrit Nordahl Lelandais comme quelqu’un de «serviable», «accueillant», «marrant», mais aussi «très colérique», et avec qui elle avait des disputes violentes.