Mila : la jeune femme agressée en pleine rue à Lyon

Deux semaines après son dernier procès où une dizaine de personnes ont été condamnées pour cyber-harcèlement, la vie de Mila n'a toujours pas repris son cours normal. Vidéos à l'appui, la jeune femme a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été agressée samedi par plusieurs individus à Lyon.

«Quand on est une nana, tous les 10 mètres, on se fait harceler. Et toujours par les mêmes profils. Il faut arrêter de le nier», déclare Mila, face caméra, avant de dévoiler le contenu de son agression sur les berges de Lyon. Ajoutant : «T’as de belles fesses, on va te baiser le c*l, on va te violer. J’ai répondu par des insultes, je sais qu’on est censé les ignorer mais c’est plus fort que moi».

Regardez comme ceux-là sont fiers de m’avoir choppé par le bras et insulté de pute et de travesti car j’ai refusé leurs avances qui étaient « On te viole, on te baise le cul, viens là, très sexy, très charmante, baisse ton pantalon. »



Heureusement j’ai rapidement pu me dégager. https://t.co/xdL6JdY8pS pic.twitter.com/VhfBw8vBCK — Mila (@milafique) February 20, 2022

Un homme interpellé

Sur ces images, Mila tient tête à un groupe d'une dizaine d'hommes. Puis dans une seconde vidéo, deux hommes apparaissent à l'image et se tournent vers l'objectif. L'un d'eux crache en direction de l'appareil et commence à déboutonner son pantalon.

«Après cette vidéo, il a tenté de voler mon téléphone et a frotté son chibre contre moi. Un joger inconnu a récupéré mon téléphone et m'a protégé. Merci à lui», écrit Mila sur Twitter, avant d'affirmer : «Je me suis fait agresser sexuellement 12 fois dans une balade de 20 minutes.»

Un de ses agresseurs, âgé de 31 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.