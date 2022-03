Creil : l'appel à la prière d'un imam sème la discorde

À Creil (Oise), chaque vendredi, des appels à la prière résonnent dans la ville à l'aide de hauts-parleurs.

Un son entendu à des dizaines de mètres autour de la mosquée Ennour. Devant l'édifice religieux, un message a été inscrit sur le portail : «Parking privé appartenant à la mosquée Ennour de Creil. Le parking est ouvert aux heures de prières et fermé 30 minutes après chaque prière». Les habitants des rues autour de l'édifice religieux ont fait part d'un certainement mécontentement, lassés par ce bruit.

Indignation à droite

Certains élus de droite et d'extrême-droite ont dénoncé un trouble à l'ordre public et ils ont demandé au maire de la commune d'interdire cet appel jugé trop bruyant. «Il n'y a pas de raison de le faire à l'extérieur de la mosquée. Comme il y a neuf mosquées, il y a suffisamment de places pour tous les habitants de Creil. Il y a pleins de villes en France où il n'y a pas de mosquées ou seulement une et ça n'arrive pas ce genre de situations», a témoigné Alexandre Sabatou, co-fondateur du parti politique de l'Avenir Français, au micro de CNEWS. Sur Twitter, dans un message vidéo, le responsable du Rassemblement national de la 3e circonscription de l'Oise a affirmé que «nous ne nous soumettrons jamais à l'islamisme».

De son côté, le maire a annoncé qu'il avait déjà alerté l’association qui gère la mosquée sur ce problème. «J'ai rappelé à l'ordre le président de cette association pour qu'il respecte les arrêtés du maire», a rapporté Jean-Claude Villemain, le maire PS de Creil.

L’édile a ajouté qu’il ferait fermer les portes et les fenêtres du lieu de culte pour que l’appel à la prière ne soit plus entendu de l’extérieur. Gilbert Collard, membre du parti Reconquête!, s'est également exprimé sur Twitter à propos de cette affaire : «Ça se passe à #Creil, les appels à la prière du muezzin résonnent dans la ville : vivement le chant du coq».

Jérôme Rivière, membre, lui aussi, du parti Reconquête! l'a imité : «L'appel à la prière du muezzin résonne désormais à #Creil en toute tranquillité. La France de Macron bientôt chez vous».