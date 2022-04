Assassinat d’Alisha : les deux suspects comparaissent devant le tribunal ce lundi

Plus d'un an après le drame, le procès de l’assassinat d’Alisha s'ouvre ce lundi 4 avril au tribunal pour enfants de Pontoise. Le 8 mars 2021, l'assassinat de cette adolescente avait suscité une vive émotion à Argenteuil.

Au pied du viaduc de l’autoroute A15 à Argenteuil, Alisha Khalid, 14 ans, est frappée puis jetée dans la Seine. Ce jour-là, son ex petit-ami Théo et une camarade de classe lui ont donné rendez-vous.

Un guet-apens qu’aurait tendu le jeune homme, qui ne supportait pas l’amitié entre les deux jeunes filles et reprochait à Alisha des propos déplacés sur son père décédé.

En détention provisoire depuis plus d’un an, les deux adolescents mis en cause comparaissent ce lundi 4 avril. Pour l’avocat d’un des suspects, ils prennent progressivement conscience de leurs actes. Ils risquent tous deux 20 ans de prison.