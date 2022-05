Seine-Saint-Denis : un enfant blessé lors d'un rodéo urbain

En balade avec sa famille ce dimanche 22 mai, un enfant de 5 ans a été blessé lors d’un rodéo urbain à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Ce dimanche en fin d’après-midi, alors qu'un enfant se promenait avec ses grands-parents à Pantin, trois scooters en plein rodéo urbain ont fait irruption. Dans leur course, l’un d’eux a percuté ce dernier, âgé de 5 ans.

«On a trouvé l’enfant par terre avec du sang, ça m’a vraiment choqué. Je n’ai pas pu supporter ce que j’ai vu», a affirmé Walid, témoin de l’accident, au micro de CNEWS. Transporté à l’hôpital sans pronostic vital engagé, le garçon présentait des blessures au visage.

Pour freiner cette pratique dangereuse, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a appelé le 12 mai dernier la police à intensifier ses contrôles. Entre le vendredi 13 et le dimanche 15 mai, 118 scooters et motos ont été saisis dans l’Hexagone, preuve d’un véritable phénomène en expansion.

Un phénomène qui s'invite en centre-ville

«Ils parcourent des parcs à enfants, ils sont sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville a une vitesse toujours excessive mais le but du jeu, c’est aussi de se montrer. Donc on avait du rodéo sauvage dans les quartiers et aujourd’hui le rodéo sauvage vient s’inviter en plein milieu d’un centre-ville, dans des quartiers calmes parce que le but, c’est de se montrer et de montrer ce que l’on peut faire», a analysé Grégory Goupil, secrétaire général du syndicat policier Alliance 93, sur CNEWS.

Dimanche, quatre personnes ont été interpellées à Pantin. En France, les auteurs de rodéos urbains encourent jusqu’à un an de prison.