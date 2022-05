Dijon : des tags anti-police découverts, les forces de l'ordre indignées

À Dijon, après une manifestation du collectif des Lentillères, quelque 65 tags à l’encontre des forces de l’ordre ont été découverts. «Flic, violeur, assassin» , c’est ce qu’on pouvait notamment lire dans les rues de la cité bourguignonne. Le préfet de la Côte-d’Or a vivement condamné ces dégradations et a réaffirmé son soutien aux forces de l’ordre. Ces derniers crient leur ras-le-bol d’une situation qui durerait depuis plusieurs années.

Inacceptable. De nombreux tags hostiles aux forces de l'ordre ont été découverts à Dijon (Bourgogne) après un carnaval dans le quartier libre des Lentillères. Les autorités ont condamné, vendredi, les dégradations et les atteintes aux forces de l'ordre.

Dans un communiqué, la préfecture de Côte-d’Or mentionne «65 tags injurieux et délictueux dont certains ont affiché une haine des forces de l’ordre et de l’Autorité judiciaire». «Les slogans utilisés, tels que feu à suquet, flic violeur assassin ou encore 1 opj 2 coups de fusils - 1 proc 3 coups de Glock» sont inqualifiables et exposent leurs auteurs à des poursuites pénales », a rapporté le préfet de la Côte-d’Or et de la région Fabien Sudry.

Ce dernier a donc condamné «avec la plus grande fermeté ces propos et renouvelle son total soutien à l’ensemble des forces de l’ordre et de fonctionnaires chargés d’assurer, sur l’ensemble du territoire et 365 jours par an, la sécurité de la population et de lutter contre la criminalité».