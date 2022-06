Des dealers vendent de la drogue dans de faux paquets de bonbons

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé fin mai par les policiers de la brigade anti-criminalité lors de ses livraisons de drogues. Pour écouler son stock, le trafiquant utilisait des emballages personnalisés parodiant des célèbres paquets de bonbons.

Plus rien n’étonne les policiers. Alors qu’il effectuait ses livraisons de drogue, un jeune homme de 19 ans a été interpellé par les effectifs de la brigade anticriminalité dans le centre de la capitale. Lors de la fouille, les forces de l'ordre ont découvert des produits stupéfiants mais pas emballés de n'importe quelle manière : dans des paquets de bonbons avec des marques parodiées.

Une pratique de plus en plus répandue

La livraison de drogue et l'utilisation d'emballages détournés se sont démocratisées ces dernières années. Pour le consommateur, le système du «Uber Shit» est plus rassurant, puisque cela lui évite les déplacements dans les quartiers dits «sensibles», et la diversité des emballages rend le produit plus attrayant. Les détournements des pochons sont d'ailleurs largement partagés sur les réseaux sociaux.

Selon Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, «ce packaging qui donne envie d'acheter ces matières stupéfiantes permet de convaincre les clients de commander chez un dealer qui vient directement à domicile» mais également «d'échapper à la vigilance des policiers».

Récemment sorti de prison pour des faits de violences conjugales, le jeune homme a été jugé en comparution immédiate début juin. Condamné, il a été de nouveau incarcéré.