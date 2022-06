Agressée deux fois le même jour, la violoniste suisse Julie Berthollet veut quitter la France

Julie Berthollet, musicienne d'origine suisse installée à Paris, a subi deux agressions traumatisantes la même matinée. Face à tant d'insécurité, la violoniste souhaite quitter la capitale française et rentrer en Suisse.

Après avoir subi deux agressions en une journée, la célèbre violoniste suisse Julie Berthollet veut quitter Paris.

Il est 7h du matin, jeudi 23 juin. Julie Berthollet s’apprête à prendre le métro dans le 9e arrondissement de Paris. Un homme tente de lui dérober son téléphone. Quelques minutes plus tard seulement, elle est de nouveau agressée. Par un autre individu.

Cette fois-ci, le deuxième homme se montre bien plus violent : «il m’a arraché les colliers et bracelets que je portais», raconte la sœur de Camille Berthollet.

«Je suis tombée, il m’a griffée en me les arrachant. J’ai voulu monter quelques marches pour récupérer mes affaires. Il m’a repoussée, je suis montée encore, et j’ai aperçu qu’il avait une lame. Il m’a jetée dans les escaliers, j’ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.»

INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE

La scène se déroule devant témoins, sans que personne ne vienne en aide à Julie Berthollet. Seule une agente de la RATP finit par lui porter secours.

«Depuis l’agression, j’ai peur dès que je suis dehors, dès que je suis dans la rue», raconte la violoniste. «J’espère que ça va passer avec le temps.»

Invité sur le plateau de La Matinale de CNEWS, Julie Berthollet a expliqué qu'elle «pouvait comprendre que des personnes ne pouvaient pas être en capacité physique de l'aider», surtout face à «quelqu'un d'armé» mais qu'elle «était choquée du manque d'humanité», après coup. «Personne n'est venu me voir pour me demander si j'allais bien», témoigne la jeune femme.

Complètement traumatisée, elle souhaite maintenant regagner la Suisse.