Seine-Saint-Denis : un chauffeur de bus violemment agressé par une dizaine d'individus

Un conducteur de bus RATP a été victime d’une brutale agression dans la soirée du dimanche 3 juillet à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Alors qu’il était descendu de son véhicule, l’homme a été violenté par une dizaine d’individus.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Pris à partie par une dizaine de jeunes, un chauffeur de bus RATP de la ligne 361 a littéralement été passé à tabac ce dimanche. D’après une note de la société de transport en commun, «l’agression s’est produite à l’arrêt Épinay-Orgemont vers 19h25. À la suite d’un différend de la circulation, des individus ont agressé le machiniste avant de prendre la fuite».

Le chauffeur âgé d’une trentaine d’années aurait effectué une manœuvre pour éviter de percuter un enfant. Des témoins se seraient alors mis à insulter l’homme et plusieurs personnes se seraient retrouvées à l’arrêt suivant pour en découdre avec lui.

Arrivé à la station de bus et sorti de son véhicule, l’agent de la RATP a été traîné au sol avant d’être roué de coups. Secouru par la police et le groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR), la victime a été conduit à l'hôpital par les pompiers. Il «présentait une plaie saignante à la tête et des hématomes sur l’épaule gauche».

Une enquête a été ouverte, mais les auteurs de l’agression n’ont pour l’heure pas été interpellés.

De son côté, la RATP a fait part de sa grande émotion et de son adignation face à cet acte de violence commis sur l'un de ses agents. L'entreprise a par ailleurs affirmé accompagner et soutenir le chauffeur dans toutes ses démarches dont le dépôt de plainte.