Bordeaux : le candidat RN aux législatives Pierre Le Camus agressé dans un bar

Ce samedi 10 juillet, dans le centre-ville de Bordeaux, Pierre Le Camus, candidat Rassemblement national (RN) aux dernières élections législatives, a été violemment agressé.

Il était environ une heure du matin, ce samedi 10 juillet, lorsque Pierre Le Camus, candidat RN de la 2e circonscription de Gironde aux dernières législatives, a été agressé. Il était installé à la terrasse d'un café du centre-ville de Bordeaux avec son frère et des amis lorsque des individus, qu'il identifie comme des antifas, l'ont pris pour cible.

«Un groupe d'une trentaine ou quarantaine de personnes se sont jetées sur nous de manière extrêmement agressive, raconte Pierre Le Camus à CNEWS. On a pris des coups, ils ont utilisé le mobilier du bar, les chaises, les tables, les verres... On m'a éclaté un verre à l'arrière du crâne».

En aucun cas ces faits n’impacteront mon engagement, qui reste inébranlable. Je continuerai de me battre pour la France, avec le @RNational_off et @MLP_officiel — Pierre Le Camus (@PierreLeCamus) July 9, 2022

Touché au nez et à la mâchoire, l'ex-candidat aux législatives s'est vu prescrire 4 jours d'interruption totale de travail (ITT). Son frère a été plus gravement atteint. «Il a eu 10 jours d'ITT, affirme Pierre Le Camus. Il a une déchirure osseuse à la main droite, un traumatisme crânien, le nez cassé, une dent cassée et des contusions sur tout le visage».

Décrivant une «attaque politique», l'ex-candidat aux législatives assure avoir entendu ses agresseurs scander «Bordeaux antifas» au moment de leur départ.

Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tous deux signifié leur soutien à Pierre Le Camus, qui refuse qu'un tel «déferlement de violence» remette en question son engagement politique. «Je continue de croire que le combat que je mène est le bon», insiste-t-il.