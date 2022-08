Val-de-Marne : un policier blessé après un refus d'obtempérer

Un policier a été blessé après un refus d’obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, ce jeudi 4 août. Deux individus ont été interpellés.

Les faits se sont déroulés en fin de matinée. Des policiers repèrent une Mercedes et souhaitent contrôler les occupants. Sauf que le conducteur refuse le contrôle et percute un autre véhicule qui marquait l'arrêt au feu rouge, comme le montre la vidéo. D'ailleurs, l'un des policiers s'est accroché afin d'arrêter le conducteur. En vain, le conducteur a alors accéléré.

Trainé sur plusieurs mètres

Selon le délégué général d'Alliance, Stanislas Gaudon, «ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse le contrôle délibérément, il refuse d'ouvrir les fenêtres, il refuse de s'arrêter et donc nos collègues sont obligés de briser la vitre pour interpeller l'individu». Toutefois, «lorsque notre collègue rentre dans l'habitacle pour arrêter le véhicule, l'individu continue sa course, et donc le policier est traîné sur plusieurs mètres».

Blessé, l'agent de police écope de 14 jours d'arrêt de travail.

Néanmoins, tous les occupants du véhicule ont été interpellés. Le conducteur a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, violences avec arme sur PDAP et rébellion.

À noter qu'en France, «un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes» selon le syndicat Unité-SGP.