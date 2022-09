Paris : tout savoir sur les cambriolages à l'acide qui se multiplient et inquiètent les autorités

Depuis cet été, l’acide est devenu le nouveau mode opératoire plébiscité par les cambrioleurs dans l’ouest francilien. Une méthode redoutable puisqu’elle ne fait aucun bruit et ne laisse aucune trace.

Un phénomène qui prend de l’ampleur dans la région capitale. Certains Parisiens partis en vacances durant l’été ont eu la mauvaise surprise de constater à leur retour que leur domicile a été cambriolé. Pour beaucoup d'entre eux, le choc s'est accompagné d'une certaine surprise lorsqu'ils ont constaté que leur porte d'entrée avait été forcée avec de l'acide.

Une nouvelle méthode qui semble avoir du succès auprès des voleurs puisque ce composé chimique est réputé pour dissoudre des matériaux, et permet donc de fragiliser les serrures des portes. Ce faisant, il est possible de les ouvrir silencieusement et très rapidement.

Comme l’a expliqué un directeur de serrurerie à CNEWS, le produit s’infiltre dans le cylindre de serrure, «puis le ressort devient souple et s’écrase, et il est ainsi possible, avec une clé ou un tournevis, d’ouvrir (la porte)».

une enquête ouverte

Pour le moment, aucun individu n’a encore été arrêté. Toutefois, Sébastien Aguilar, chargé de communication du Snipat Police Scientifique, a précisé que les enquêtes ont permis de relever des traces «exploitées en laboratoire soumises aux différents fichiers en France et à l’international, pour savoir s’il s’agit d’une bande organisée et itinérante».

L’argent liquide et les bijoux sont les biens principalement dérobés par les cambrioleurs.