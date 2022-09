Seine-Saint-Denis : des habitants de Noisy-le-Sec terrorisés par des fusillades à répétition

La cité et le quartier éponyme de la Renardière, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, ont été le théâtre de trois fusillades entre le 6 et le 25 août dernier dans lesquelles deux personnes ont été blessées. Alors qu'aucune piste n'est privilégiée, les habitants sont à bout.

Ils n'en peuvent plus. Le mois dernier, trois fusillades ont eu lieu en trois semaines au 60, rue de la Dhuys, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), dans la cité de la Renardière, au cours desquelles deux personnes, dont un mineur, ont été blessées.

CNEWS a pu s'entretenir avec l'une d'entre-elles : Paul (le prénom a été changé).

Alors qu'il revenait de vacances, dans la soirée du jeudi 25 août, il discutait avec ses voisins devant la caravane qu’ils ont transformée en buvette.

«Il a agi sans pitié, à visage découvert»

Mais vers 23h30 leur soirée a viré au cauchemar. «On a vu le monsieur arriver avec un fusil à pompe et il nous a dit ‘cachez-vous’. Et lorsqu’il nous a dit cela, nous avons obtempéré en nous cachant comme on pouvait. Mais l’un de nos amis a quand-même pris deux balles de chevrotine. Le tireur a agi sans aucune pitié à visage découvert», a-t-il témoigné.

Dans un tel environnement, les habitants de la Renardière vivent désormais cloîtrés comme cette autre femme rencontrée par nos équipes qui vit la peur au ventre.

«Ici on ne vit plus. On ne dort plus. Dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus seul. Si je pouvais partir, je partirais. C’est impossible de vivre ici».

Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste pouvant expliquer ces fusillades, le point de deal au coin de la rue semble pourtant bien en être à l’origine, selon les riverains qui déplorent le manque de moyens mis en place.

«A part nous mettre des caméras parce que la mairie n’a pas d’argent, on n’a pas de solution. La police nous a même dit : ‘on a eu un cas comme le vôtre, au bout de six mois ca s’est calmé tout seul’».

En attendant, les patrouilles de police sont plus fréquentes, mais rien n'y fait, beaucoup d'habitants pensent à déménager.