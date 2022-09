Agression d'un chauffeur de taxi : les parents d'une victime tuée par l'individu récidiviste témoignent

L’homme qui a agressé un chauffeur de taxi il y a une semaine dans les Yvelines a été mis en examen pour tentative de meurtre et récidive. En 2014, il avait été condamné pour le meurtre de Maxime, un jeune garçon de 14 ans. Aujourd’hui, ses parents témoignent pour CNEWS.

La semaine dernière, un chauffeur de taxi s'est fait agresser dans la commune de Saint-Forget, dans les Yvelines, par un passager qui s’est attaqué à lui à coups de cutter. Le suspect, mis en examen pour tentative de meurtre en récidive, était déjà connu de la justice.

Aujourd'hui âgé de 28 ans, ce dernier avait en effet, en 2014, été condamné par la cour d’assises des mineurs du Doubs à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de de Maxime R., 14 ans. Le meurtre de Maxime s’était déroulé deux ans plus tôt, en janvier 2012. Le suspect avait 17 ans au moment des faits.

Après l’agression du chauffeur de taxi, les parents de Maxime sont révoltés d’apprendre que la justice l’avait autorisé à sortir. Il avait effectivement obtenu une permission de sortie d’une journée au terme de laquelle il n’avait pas regagné la prison. Considéré comme évadé par le parquet de Versailles, l'individu a été interpellé vendredi en Normandie.

«Personne depuis cette affaire n’a pris contact avec nous pour nous expliquer ce qu’il s’est passé, qu’on l’a laissé sortir», ont expliqué Isabelle et Rémy Roussel au micro de CNEWS.

Les parents de Maxime affirment ressentir un sentiment d’injustice, après avoir perdu leur fils et vécu un procès difficile, et disent vivre aujourd’hui dans «la colère» et «dans la peur», surtout pour leur autre enfant, la sœur de Maxime.

Après l’emprisonnement de l’assassin de leur fils, ils avaient prévu qu’il s’en prendrait certainement à quelqu’un d’autre s’il était libéré.