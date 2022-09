Refus d'obtempérer à Nantes : tout savoir sur la CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines

Gérald Darmanin a annoncé mardi 27 septembre le déploiement de l’unité CRS 8 à Nantes, après la grave blessure dont a été victime un policier suite à un refus d'obtempérer.

Une unité mobile pas comme les autres. Le ministre de l'Intérieur a indiqué mardi que l'unité CRS8 serait déployée à Nantes à partir de mercredi afin d'aider à «mener de nombreuses opérations de police» faisant suite à une nouvelle affaire de refus d'obtempérer dans laquelle un policier a été gravement blessé.

Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle unité qui vient de fêter son premier anniversaire.

Déployable à tout moment

Cette unité spéciale a vu le jour il y a plus d'un an en France afin de lutter contre les violences urbaines. Elle est aujourd'hui mobilisable à toute heure du jour ou de la nuit et peut intervenir au besoin partout en France en un temps record. En effet, les 200 policiers qui la composent peuvent être déployés en moins de quinze minutes n'importe où dans l'Hexagone.

La compagnie de CRS 8 est aujourd'hui spécialisée dans les violences urbaines et mène aux côtés des policiers sur le terrain des opérations pour sécuriser les lieux, voire intervenir en cas de nouveaux rodéos urbains.

Cette nouvelle unité d'élite, dite «CRS 8» pour Compagnie républicaine de sécurité 8, a été voulue par le Directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. Elle est aujourd'hui basée dans l'Essonne et partage ses locaux avec l'unité d'élite du Raid. Elle est notamment déjà intervenue à Colmar ou Vénissieux.