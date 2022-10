Lille : un chauffeur VTC violemment agressé par des clients

Jeudi à Lille, la caméra d'un chauffeur de VTC a filmé la violente agression par deux clients dont le conducteur a été victime.

Une vidéo effrayante. Un chauffeur VTC opérant de la région de Lille a été sauvagement agressé jeudi dernier par des clients.

Sur les images, on voit l’un des individus, portant un turban sur la tête, tentant de l’étrangler par derrière. Sous le choc et par peur pour sa vie, le chauffeur hurle d’appeler la police, en disant aux passants : «on veut me tuer».

Un peu plus tôt, l’autre passager est vu en train de porter un coup au niveau du cou du conducteur, avec un objet dont il est difficile de dire s’il s’agit d’un couteau, d’une seringue ou autre chose. La victime va réaliser des examens pour savoir si elle a pu être droguée.

La victime traumatisée

Selon son avocat, maître Samir Kahoul, l’homme est traumatisé depuis cette agression. «Il ne sait pas s’il va reprendre le véhicule un jour. Il est vraiment atteint psychologiquement», a-t-il expliqué à CNEWS. «On va maintenant faire les constatations médico-légales pour savoir combien d’ITT mon client va avoir, mais pour le moment il ne veut plus remonter en voiture».

Le motif de cette violente agression est inconnu pour le moment. «Est-ce que c’était pour voler de l’argent, le téléphone portable, ou au pire des cas la voiture ?», s’est questionné l’avocat.

Celui-ci a indiqué que les deux individus sont déjà connus des services de police de la région lilloise pour des faits similaires.