Mort de Lola : la suspecte placée en quartier d’isolement à la prison de Fresnes

Quatre jours après la découverte du corps de la jeune Lola, la principale suspecte a été mise en examen lundi pour «meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineure de moins de 15 ans». La jeune femme a été transférée hier matin à la prison de Fresnes.

Une mesure «classique» dans ce type d’affaires. Mise en examen ce lundi pour «meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineure de moins de 15 ans», Dahbia B., la principale suspecte dans le meurtre de la jeune Lola, a été transférée mardi matin à la prison de Fresnes et placée en quartier d’isolement. Selon les informations de CNEWS, la détenue aurait passé une première journée «calme».

Comme l’a rappelé Antony Mazoyer, représentant du syndicat pénitentiaire des surveillants au micro de CNEWS, l’isolement n’est pas une mesure disciplinaire. Cette décision peut être prononcée pour la propre sécurité du détenu, ou bien pour garantir l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. «C’est une affaire médiatisée, il est donc préférable pour la détenue, pour qu’elle ne soit pas reconnue par les autres, qu’elle soit placée à l’isolement pour la protéger», a-t-il expliqué.

La suspecte ne pourra ainsi pas divulguer d’informations sensibles de l’enquête à qui que ce soit. La maison d’arrêt pour femmes de Fresnes compte 130 détenues pour trois places dans le quartier d’isolement.

D’après un premier examen, Dahbia B., ressortissante algérienne arrivée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, a été déclarée apte aux interrogatoires. Les experts devront désormais déterminer si la jeune détenue est atteinte ou non de troubles psychiques.