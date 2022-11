Agression d'une octogénaire à Cannes : trois mois après, Angèle Houin témoigne

Agressée en août par trois mineurs convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Grasse, Angèle Houin, 89 ans, témoigne.

Trois mois après son agression par trois mineurs à Cannes, Angèle Houin, 89 ans, a toujours «un peu peur» quand elle rentre chez elle. Car, le 29 août dernier, ses agresseurs l'ont violemment frappée à la tête, juste devant sa résidence, pour lui voler son sac à main. Elle témoigne ce mercredi, alors que les trois adolescents sont convoqués devant la justice.

Ce jour-là, la vieille dame revenait tout juste de ses courses et n'a même pas vu ces adolescents, qui l'ont attaquée par derrière. Hospitalisée pendant 8 jours, Angèle Houin a subi une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions.

«Ils auraient pu me tuer»

Aujourd'hui, elle souffre toujours de séquelles et peine encore à réaliser. «Moi je suis une grand-mère, s'attaquer à moi c'est quand même méchant. Des fois ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. Me faire ça à moi, qu'est-ce que je leur ai fait ? Rien. Ils auraient pu me tuer, je n'aurais plus vu mes enfants et mes petits-enfants».

Agés de 14 et 15 ans, les trois agresseurs ont été rapidement interpellés après les faits. Ce mercredi 30 novembre, ils sont convoqués devant le tribunal pour enfants de Grasse (Alpes-Maritimes) et seront entendus lors d'une audience d'examen de la culpabilité.