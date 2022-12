Ski : la station des Gets vandalisée

La station de ski des Gets (Haute-Savoie) a été victime d’actes de vandalisme sur deux de ses canons à neige. Des inscriptions écologistes ont aussi été taguées.

Un message «pas de ski sans neige» et un symbole rappelant celui du groupe d’activistes écologistes Extinction Rebellion. Des enneigeurs de la station de ski des Gets, en Haute-Savoie, ont été vandalisés dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. En plus des inscriptions, deux appareils ont été mis hors d’usage.

Les malfrats ont en effet sectionné les câbles d’alimentation permettant aux canons à neige de fonctionner. Soit un préjudice estimé entre 3.000 et 4.000 euros afin de les réparer.

Une plainte déposée

Ces appareils sont dans le viseur des militants écolos, qui dénoncent l’utilisation d’eau pour créer de la neige artificielle. «On ne perturbe pas le cycle de l’eau», s’est défendu sur CNEWS Benjamin Mugnier, directeur marketing et commercial du domaine skiable des Gets, «on en prélève, puis à la fonte des neiges, elle est reversée sur le bassin-versant».

«C’est une chose qui est plutôt neutre sur le plan environnemental. D’autant qu’aux Gets, nous avons 100% de notre électricité qui est d’origine verte», a ajouté le responsable.

Face à la mise en péril de l’économie de la station et aux répercussions sur l’emploi des saisonniers, une plainte a été déposée. Aucune revendication de l’acte n’a pour le moment été communiquée.