«Il m'a jetée au sol et m'a donné des coups de poing» : le témoignage d'une femme victime avec sa fille d'une violente agression

Une jeune mère de famille violemment agressée en décembre à la gare SNCF d'Hardricourt dans les Yvelines témoigne pour CNEWS.

Un témoignage très fort. Fin décembre, cette jeune mère de famille a été agressée et poussée dans les escaliers de la gare d'Hardricourt dans les Yvelines. Et ce, sous les yeux de son enfant. La raison ? Le voyageur pressé était excédé par les pleurs de sa fille de 5 ans.

Et l'agresseur ne s'est pas arrêté là. L'homme a également asséné plusieurs coups de poing à l'enfant.

Pour CNEWS, la victime nous raconte son agression. «Arrivée à sa hauteur, il me pousse de toutes ses forces et je suis tombée jusqu'en bas». Sa fille l'a alors vue tomber. «Elle a eu peur et elle s'est mise à pleurer», se souvient la jeune maman de 28 ans. «Mais quand je me suis relevée, j'ai vu qu'il s'en prenait à ma fille».

C'est alors que la jeune femme décide de remonter chercher sa fille et d'appeler son mari, sauf que l'individu réitère. «Il s'en est à nouveau pris à moi. Il m'a jetée au sol et m'a donné des coups de poing». En entendant les cris, d’autres voyageurs ont alors tenté de porter assistance à la victime et sa fille en intervenant et bloquant l’homme jusqu'à l’arrivée de la police.

L'homme, âgé de 35 ans et originaire de Buchelay, a été placé en garde à vue. Mais depuis cette agression, l'homme a été hospitalisé pour des troubles psychologiques.