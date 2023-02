Un policier de Seine-Saint-Denis témoigne de la hausse de la délinquance

Le ministère de l’Intérieur vient de dévoiler un bilan des crimes et délits recensés l’an passé. Si les indicateurs virent globalement au rouge, la tendance diffère territoire par territoire. En Seine-Saint-Denis, un policier anonyme a témoigné auprès de CNEWS, en dévoilant la violence permanente dans le département, aggravée par le manque d'effectifs.

Un témoignage glaçant. Le policier de la brigade de nuit raconte son quotidien, ponctué par une violence très forte. Un sentiment qui ne le quitte pas, depuis la toute première journée où il est arrivé dans son service. «Vous êtes confrontés tout de suite à la misère sociale. Quand vous arrivez, la première intervention que vous voyez est une femme avec le visage en vrac, tout de suite, comme première image, ça choque», raconte-t-il avec effroi.

Des chiffres peu rassurants

Alors que la violence a clairement augmenté au niveau national en 2022, c'est en Île-de-France que les chiffres sont les plus alarmants. Une étude révèle que l'an dernier, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8 %, quand les violences sexuelles ont accru de 16,4 %, et les vols avec armes de 1,9 %.

L'agent pointe du doigt le manque de moyens qui oblige les policiers à faire des choix lors de leurs interventions. «Chaque circonscription tourne à un véhicule, donc on est obligés de faire le tri, on prend les missions les plus urgentes, donc forcément les plus dangereuses», témoigne-t-il, avant d'ajouter : «On peut faire tous les débats que l'on veut, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant qu'il y aura des rappels à la loi à tire-larigot, il n'y aura pas de changements».