Neuilly-sur-Seine : ils brisent la vitrine d'une pharmacie avec une plaque d'égout, avant de la cambrioler

Dans la nuit du dimanche 12 au 13 février, trois individus ont pénétré par effraction dans une pharmacie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), après avoir brisé la vitrine de l'officine avec une plaque d'égout. Ces établissements sont de plus en plus ciblés par les cambrioleurs.

Les pharmacies dans la ligne de mire des cambrioleurs. La semaine dernière, trois individus ont fait irruption, en pleine nuit, dans une pharmacie de la banlieue chic de l'Ouest parisien. Filmée par un habitant du quartier, la scène montre un homme encagoulé se munir d'une plaque d'égout, trouvée à proximité, pour fendre la vitrine de l'établissement avant d'y pénétrer pour le dévaliser.

Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Selon les informations recueillies par CNEWS, il s'agirait de trois mineurs isolés, laissés libres après avoir été déférés.

Un phénomène en plein essor

Ces dernières années, de plus en plus de cambriolages sont constatés dans les pharmacies. En cause : la présence de numéraires dans le tiroir-caisse, mais pas que. Ce qui intéresse désormais les voleurs sont les médicaments pour traiter les addictions, ou plus communément appelés «médicaments de substitution». A l'instar du «Subutex», très prisé par les délinquants en raison de leur valeur marchande importante, comme le précise au micro de CNEWS Cyril Colombani, président de l'union syndicale des pharmaciens.

Les pillards s'intéressent également aux produits pharmaceutiques pour traiter les cancers, victimes de pénuries et qu'ils peuvent revendre très cher sur le marché noir.

L'île-de-France est aujourd'hui la région la plus concernée par ces vols et ces agressions, devant les Hauts-de-France, et l'Occitanie.