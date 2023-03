Paris : agressé par un chauffeur de bus de la RATP, un couple témoigne

En février 2022, agacé par le bruit de leur valise, un chauffeur de bus de la RATP s'en était violemment pris à un homme et une femme. Le couple a livré son témoignage à CNEWS.

Un cauchemar durant une quinzaine de minutes. Le 26 février 2022, chauffeur de bus RATP avait agressé un couple de viticulteurs lyonnais se trouvant à Paris pour le Salon de l’Agriculture.

La situation a dégénéré lorsque la valise de la passagère a heurté la cabine abritant le poste de conduite du machiniste. Ce dernier est alors entré dans une colère noire, au point de jeter les affaires du couple hors du bus.

«On a refusé de sortir, il m’a donné un coup de poing dans le visage qui était en sang. Il m’a pris par le col et m’a déchiré ma veste», a expliqué Nestor, interrogé par CNEWS.

Malgré les menaces incessantes du machiniste, le couple est arrivé à s’échapper du véhicule. L’avocate des viticulteurs, Me Lara Fatimi, a dénoncé, elle, le recrutement de ce chauffeur de la RATP, connu de la justice pour des faits d’agression sexuelle et d’infraction à la conduite.

«Nous estimons qu’elle (la RATP : ndlr) est responsable du recrutement de ses agents et, qu’à ce titre, elle doit vérifier un certain nombre d’éléments», a affirmé Me Lara Fatimi.

Du côté de la RATP, on assure que, lors du recrutement de cet agent, son casier judiciaire était vierge.

Selon Le Figaro, le suspect devait comparaître, ce mardi 7 mars, devant la 29e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour «violences dans un moyen de transport collectif de voyageurs», «dégradation volontaire de biens» et «menaces de mort».