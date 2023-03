Haute-Marne : plusieurs camions ont été braqués à l'aide d'un barrage filtrant

Un impressionnant braquage a eu lieu sur la nationale 4 la semaine dernière, pendant lequel des individus cagoulés ont volé les contenus de plusieurs camions en créant un barrage filtrant.

Les automobilistes qui ont emprunté la nationale 4 entre 20h et 21h le 6 mars dernier ont été témoins d'un important braquage de poids lourds. Des individus cagoulés ont formé un barrage filtrant sur la route, entre Saint-Dizier et Vitry-Le-François en Haute-Marne, et ont ainsi pu braquer plusieurs camions.

Après avoir forcé les véhicules à s'arrêter, une quinzaine d’individus ont surgi du bas-côté et ont forcé les portes de camions pour y dérober les marchandises. Selon Franceinfo, les voleurs auraient ainsi arrêté une vingtaine de camions et pillé les marchandises de deux d'entre eux. Le montant total du préjudice n’est pas encore connu mais s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Interrogé par CNEWS, le maire de Vitry-Le-François réclame davantage de surveillance sur cette portion de route : «il nous faut quelques forces de gendarmerie, un peu musclées, au minimum un PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) avec du nombre pour faire face à ce qui constitue des actes de forbans», a-t-il déclaré.

Selon le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé pendant ces cambriolages.