Marseille : les habitants du «Gyptis», immeuble squatté et insalubre, vont être évacués

Un immeuble du 3e arrondissement de Marseille, devenu insalubre et dangereux pour ses habitants en raison des trafiquants de drogue qui y sévissent, va être évacué ce mardi matin.

Vers la fin d’un enfer pour les habitants de la résidence Gyptis à Marseille ? Cet immeuble du quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de la cité phocéenne, va être évacué ce mardi matin, en raison de son insalubrité.

Parties communes délabrées et jonchées de déchets, fuites d’eau à tous les étages, nuisibles… Les parties communes de l’immeuble ont été déclarées insalubres par la préfecture des Bouches-du-Rhône, selon France Bleu. La situation est telle que l’immeuble est même surnommé «Walking dead», en référence à la série américaine sur les zombies.

Les dealers y ont élu domicile

En plus de l’insalubrité, les habitants font également face aux trafiquants de drogue qui ont élu domicile dans la résidence. «Les compagnies républicaines de sécurité qui viennent en renfort à Marseille nous ont dit : "on n’a jamais vu un truc pareil dans toute la France"», a déclaré à CNEWS Rudy Manna, porte-parole Alliance Police de la région PACA.

«On n’est pas en capacité de résoudre tous les problèmes, les problèmes d’habitat, les problèmes de squat, les problèmes de trafic de stupéfiant. On n’est pas magiciens et on a besoin de la totalité des instances publiques», a-t-il ajouté.

Tous les habitants de l’immeuble Gyptis doivent être évacués ce mardi matin par bus. Les locataires seront dirigés vers des gymnases en attendant une solution de relogement. Selon France Bleu, les victimes de marchands de sommeil qui n’avaient pas de bail et les squatteurs illégaux rencontreront les services sociaux afin d’être relogés. Par ailleurs, l’immeuble sera condamné le temps de réaliser tous les travaux d’assainissement.