CRS 8 : tout savoir sur cette unité spécialisée dans les violences urbaines

Sur ordre du ministère de l'Intérieur, des effectifs de la CRS 8 vont être envoyés à Dijon, après la mort d'un homme de 55 ans, victime collatérale d'une fusillade près d'un point de deal. Une autre partie part en direction de la Drôme, après les incidents à Romans-sur-Isère.

Une unité mobile pas comme les autres. Le ministre de l'Intérieur a indiqué ce dimanche qu'une partie de la CRS 8 serait déployée à Dijon, en Côte-d'Or, dans les prochaines heures. Une annonce qui intervient après le décès d'un homme de 55 ans résidant dans le quartier Auguste-Blanqui, après avoir reçu une balle perdue alors qu'il se trouvait dans son appartement situé près d'un point de deal.

Une autre partie de la CRS 8 sera déployée dans la Drôme au lendemain des incidents qui ont eu lieu à Romans-sur-Isère où plusieurs dizaines de militants d'ultradroite ont défilé à proximité du quartier de la Monnaie, derrière une banderole «Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli», en scandant «La rue, la France, nous appartient».

Déployable à tout moment

Cette unité spéciale a vu le jour il y a plus d'un an en France afin de lutter contre les violences urbaines. Elle est aujourd'hui mobilisable à toute heure du jour ou de la nuit et peut intervenir au besoin partout en France en un temps record. En effet, les 200 policiers qui la composent peuvent être déployés en moins de quinze minutes n'importe où dans l'Hexagone. L'unité peut être morcelée et déployée à plusieurs endroits en même temps et elle le sera d'autant plus dans les jours qui viennent puisque, selon nos informations, des CRS 8 zonales sont en train d'être déployées sur le territoire.

En effet, trois compagnies républicaines de sécurité (CRS) «nouvelle génération», spécialisées dans les situations d'urgence et mobilisables très rapidement, prennent leurs quartiers cette semaine dans le sud, l'ouest et le centre-est de la France. La cité phocéenne a ouvert le bal, ce lundi, avec la cérémonie d'installation des 194 membres de la CRS 81, suivie par celles de la CRS 82 à Saint-Herblain, près de Nantes, jeudi, puis de la CRS 83 à Chassieu, dans la métropole lyonnaise, vendredi. Une quatrième compagnie - la CRS 84 - doit être mise en place à Montauban au printemps 2024. Toutes s'inspirent de la CRS 8.

La compagnie de CRS 8 est aujourd'hui spécialisée dans les violences urbaines et mène aux côtés des policiers sur le terrain des opérations pour sécuriser les lieux. Cette nouvelle unité d'urgence, dite «CRS 8» pour Compagnie républicaine de sécurité 8, a été voulue par le Directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. Elle est aujourd'hui basée dans l'Essonne et partage ses locaux avec l'unité d'élite du Raid. Elle est notamment déjà intervenue à Colmar ou Vénissieux.