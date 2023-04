Fusillades à Marseille : tout savoir sur la CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines

Gérald Darmanin a annoncé lundi 3 avril le déploiement de l’unité CRS 8 à Marseille, après les trois fusillades qui ont fait trois morts et douze blessés dans les quartiers Nord.

Une unité mobile pas comme les autres. Le ministre de l'Intérieur a indiqué lundi que la CRS 8 serait déployée à Marseille «dans les prochaines heures afin de renforcer encore l'action résolue de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône».

À la suite des fusillades en lien, sans doute, avec le trafic de drogue, je félicite les policiers pour les premières interpellations. Sur mon instruction, la CRS 8 sera déployée à Marseille dans les prochaines heures afin de renforcer encore l’action résolue de la @prefpolice13 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 3, 2023

Une annonce qui intervient au lendemain de la mort de trois personnes, dont un adolescent de 16 ans, dans une série de fusillades.

Déployable à tout moment

Cette unité spéciale a vu le jour il y a plus d'un an en France afin de lutter contre les violences urbaines. Elle est aujourd'hui mobilisable à toute heure du jour ou de la nuit et peut intervenir au besoin partout en France en un temps record. En effet, les 200 policiers qui la composent peuvent être déployés en moins de quinze minutes n'importe où dans l'Hexagone.

La compagnie de CRS 8 est aujourd'hui spécialisée dans les violences urbaines et mène aux côtés des policiers sur le terrain des opérations pour sécuriser les lieux, voire intervenir en cas de nouveaux rodéos urbains.

Cette nouvelle unité d'élite, dite «CRS 8» pour Compagnie républicaine de sécurité 8, a été voulue par le Directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. Elle est aujourd'hui basée dans l'Essonne et partage ses locaux avec l'unité d'élite du Raid. Elle est notamment déjà intervenue à Colmar ou Vénissieux.