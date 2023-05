Grenoble : un commerçant roué de coups pour avoir tenté de mettre fin à un rodéo urbain (Vidéo)

À Grenoble, des caméras de vidéosurveillance ont enregistré l’agression d’un gérant de café par deux individus à moto, survenue le samedi 20 mai. Quelques instants auparavant, les deux agresseurs présumés avaient renversé un client ainsi qu’un serveur.

De nouvelles violences liées aux rodéos urbains dans les rues de Grenoble. Trois personnes attablées dans un café bar ont été agressées par deux individus circulant à moto, le 20 mai dernier.

Sur les images enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, on aperçoit deux personnes, sans casque, sur une moto électrique en train de circuler dangereusement entre les piétons dans le centre-ville de Grenoble.

Après plusieurs manœuvres dangereuses, les deux individus ont fini par percuter un homme de 70 ans, ainsi qu’un serveur. Ce dernier, après avoir fait une remarque au conducteur, a de nouveau été percuté volontairement par le conducteur de la moto.

Quelques instants plus tard, le gérant du café est intervenu, excédé par les rodéos urbains devenus réguliers. Face à cette intervention, les deux individus à moto s’en sont pris physiquement au gérant, qui tentait d’immobiliser le véhicule.

Deux individus connus des autorités

Par la suite, sentant la situation tourner à son désavantage, le conducteur de la moto s’est saisi du couteau que portait le passager et a menacé les personnes aux alentours. Selon un témoin présent sur les lieux, il pourrait s’agir d’un Opinel avec une lame de 20 centimètres.

Le passager de la moto a été interpellé un peu plus tard par les forces de l’ordre. Il s’agit d’un jeune homme de 16 ans, connu défavorablement des services de police. Placé en garde à vue et en possession du couteau, il a été laissé libre, avec un passage au tribunal prévu le 5 juillet prochain, selon une source judiciaire.

Quant à la conductrice de la moto, qui n'a pas été arrêtée et formellement reconnue, elle aurait 19 ans et serait également défavorablement connue des autorités. En ce qui concerne les victimes, elles se sont vu délivrer un et deux jours d'incapacité temporaire de travail.

Un phénomène dangereux et récurrent

Le phénomène des rodéos urbains a pris un nouveau tournant en Isère ces derniers mois. Trois rodéos particulièrement spectaculaires ont été effectués dans des centres commerciaux en avril dernier, suscitant une vague d’indignation : dans le village de marques de Villefontaine, dans un supermarché de L'Isle-d'Abeau ainsi que dans le centre Grand Place de Grenoble.

Contactée par CNEWS, la préfecture de l’Isère a indiqué que les opérations contre les rodéos urbains étaient menées régulièrement avec une certaine efficacité : depuis le 1er janvier, près de 19 engins ont été saisis, et 20 interpellations ont été effectuées au cours de 96 opérations anti-rodéos en zone police.