Intrusions, vols et agressions ... Les commerçants de Montpellier épuisés par les violences

Depuis près de deux mois, des commerçants et des piétons sont violemment agressés dans le quartier de l'Écusson à Montpellier. Ils craignent qu'avec la saison estivale, ces actes malveillants se multiplient.

Intrusions, vols et agressions, les commerçants du quartier de l'Ecusson à Montpellier sont à bout, ils demandent des mesures plus dures contre la délinquance.

Dernière agression en date, celle d'une esthéticienne et de son employée qui ont été rouées de coups dans leur commerce. Des violences de plus en plus quotidiennes et dont les auteurs sont connus de tous.

Odette Daudé, commerçante et présidente de l'association des commerçants de l'Ecusson, a confié à CNEWS savoir qui était à l'origine de tous ces troubles.

«Ce sont des mineurs isolés, eux ils sont totalement impunis, ce sont des réseaux de vols, on les connaît, tout le monde c’est qui ils sont, ils ont toujours la même façon de faire. Ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s’en vont et vous ne pouvez rien dire», par crainte de représailles physiques.

Une réponse trop faible à la délinquance

Pour se prémunir de ces violences, les commerçants se sont équipés de sonnettes pour contrôler les entrées de leurs établissements. Ils possèdent également une ligne directe par mail ou téléphone avec la police mais un problème persiste : l’impunité des agresseurs face à la justice.

«A l’issue d’une garde à vue de 24 heures, l’auteur d’agression est relâché immédiatement avec une convocation judiciaire dont il n’honorera pas sa présence six mois ou un an après» a expliqué à CNEWS Bruno Bartoccetti, secrétaire national zone sud syndicat unité SGP Police avant d’ajouter, «on ne peut pas banaliser ces violences au quotidien surtout avec cette période estivale qui va emmener beaucoup de monde à Montpellier».

Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en oeuvre rapide d’un groupe local de traitement de la délinquance.