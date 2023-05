Paris : une voiture criblée de balles dans le 19e arrondissement

Une fusillade a éclaté ce mardi 30 mai dans le 19e arrondissement de Paris, au soir. Un dispositif de police a été mis en place aux alentours de la rue Riquet. Aucune victime n'est à déplorer.

Scène de panique dans la capitale. Une fusillade a éclaté dans le 19e arrondissement de Paris, rue Riquet, mardi soir. Si un important dispositif de police a depuis été mis en place, aucune victime, ni trace de sang n'ont pour le moment été retrouvées.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h, lorsque des tirs ont retenti.

L’opération policière toujours en cours

«J’ai entendu ce qui me semblait être des tirs de mortier ou des tirs d’artifices, des dizaines en rafale, puis un petit silence et deux, trois autres juste après. Environ 5-10 minutes après, j’ai vu plusieurs de véhicules de police arriver, donc je me suis dit qu’il se passait quelque chose», a déclaré Frédéric F., un habitant du quartier. Une voiture venait d’être prise pour cible.

Un autre, était dans son véhicule lorsque la fusillade a éclaté : «j'étais complètement choqué, je n’ai rien compris, je me suis baissé et j’ai fermé les fenêtres de la voiture et quand j’ai regardé vers ma gauche il y avait une personne armée qui tirait des coups de feu. Elle était cagoulée et vêtue de noir», a-t-il expliqué.

Deux étuis ont par ailleurs été retrouvés à proximité du véhicule ciblée. L’opération policière est quant à elle toujours en cours.