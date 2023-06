Yvelines : des tirs de mortiers dans un lycée du Vésinet

Ce jeudi 1er juin, des élèves ont pris d’assaut le lycée Alain du Vésinet, dans les Yvelines, et ont tiré des mortiers d’artifice et des fumigènes au sein de l’établissement.

Une façon bien particulière de célébrer la fin de l’année scolaire. Ce jeudi 1er juin dans la matinée, le lycée Alain, au Vésinet, dans les Yvelines a été pris d’assaut par un important groupe d’élèves, la plupart en Terminale, qui s’étaient d’abord réunis aux abords du lycée.

Cette fois-ci, pas de bataille d’eau ou de jet d’œufs ou de farine, comme c’est traditionnellement le cas dans les écoles pour fêter l’arrivée des vacances d’été. À la place : des mortiers d’artifice et de fumigènes, tirés dans les couloirs de l’établissement et dans la cour de récréation. Des élèves ont également déclenché l’alarme incendie, et des tables ont été retournées dans les salles de cours.

Ces scènes de chaos ont été filmées par de nombreux jeunes avec leurs téléphones portables et postées sur les réseaux sociaux.

La police est intervenue dans la matinée pour évacuer l’établissement, qui est resté fermé tout le reste de la journée. Selon les lycéens interrogés par CNEWS sur place hier, d’autres manifestations de ce type seraient prévues dans les prochains jours.