Mort de Karine Esquivillon : le témoignage de son ex-mari

Christophe Kedzior, ex-mari de Karine Esquivillon, dont le corps a été retrouvé en Vendée dans la nuit de jeudi à vendredi, a livré son témoignage en direct sur CNEWS.

«Plus que de la colère, de la révolte». Alors que le second mari de Karine Esquivillon, une mère de famille vendéenne dont on était sans nouvelles depuis deux mois et demi, a reconnu avoir tué sa femme, Christophe Kedzior, le premier époux de la victime dont elle était séparée, a tenu à témoigner.

Si Karine Esquivillon l'avait quitté il y a plusieurs années, l’homme n’a pas caché sa stupéfaction et son chagrin, notamment vis-à-vis de ses enfants et de son ex-belle-sœur. Christophe Kedzior est en effet le père de deux des fils de la victime, Thomas 33 ans et Antoine 27 ans.

Au micro de CNEWS, il a reconnu ne plus avoir de contact avec Karine Esquivillon depuis plusieurs années mais tout de même de manière indirecte par l’intermédiaire de ses fils.

«J’avais la garde exclusive des enfants, elle ne les voyait pas mais les appelait régulièrement», a-t-il affirmé. «Lorsqu’elle a disparu et a cessé de donner des nouvelles, l’incompréhension a donc été totale», a ajouté l’ex-mari de la victime.

Pour l’heure, Christophe Kedzior tente de récupérer les trois autres enfants de Karine Esquivillon qu’elle a eus avec Michel Pialle : Eva-Louise 20 ans, Jules 14 ans et Bérénice 12 ans. «Ils ont vécu ou ils vont vivre, des moments très difficiles, hyper éprouvants», les recueillir paraît ainsi naturel pour lui.