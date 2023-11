Annecy : les habitants subissent les nuisances causées par les toxicomanes

À Annecy, en Haute-Savoie, le quartier de la Manufacture est envahi par des sans-abris, des toxicomanes et des trafiquants de drogue, au grand dam des habitants. Ce phénomène s’est renforcé ces dernières années.

Des habitants épuisés. Dans le quartier de la Manufacture à Annecy (Haute-Savoie), les riverains subissent quotidiennement les nuisances causées par les toxicomanes et les sans-abris. Violence, trafics de drogue, insalubrité, cette situation ne peut plus durer pour la directrice du cinéma directement impacté.

Danyèle Falquet a confié à CNEWS ce qu'elle subit quotidiennement depuis plusieurs années. «Il y a deux ans, ils sont arrivés à entrer par les sorties de secours et ils ont mis le feu dans la salle 3. Souvent je me fais insulter, j’ai failli me faire frapper», a-t-elle expliqué.

Au-delà de cette insécurité, la directrice du cinéma a dénoncé l'insalubrité qui découle de cette installation de marginaux. «C’est crado, tout est sale, au niveau des sorties de secours c’est immonde» a-t-elle déploré.

Des dépôts de plainte récurrents

Face à cette situation, des barrières ont été installées par la mairie d’Annecy pour dissuader les squatteurs de revenir. Une solution qui ne résout pas le problème pour la directrice du cinéma qui a déposé plainte à plusieurs reprises.

«Quand je porte plainte, quand j’envoie des courriers recommandés au préfet, aux gendarmes, au commissariat de police, ils me répondent ‘on fait tout ce que l’on peut’», a-t-elle expliqué au micro de CNEWS visiblement exténuée par la situation avant d’ajouter, «on dirait qu’ils ont tout ce qu’ils veulent. Ils sont plus forts que nous.»

A l’appel des commerçants, la police municipale intervient plusieurs fois par jour. Contactée, la mairie d’Annecy a assuré tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la tranquillité des habitants.