«Ils sont peut-être morts», l'appel émouvant d’une éleveuse après le vol de ses chiots

Depuis cinq jours, Chloé Zorzano et sa mère, deux éleveuses de Huskies, sont dans l’inquiétude la plus totale après le vol de leur portée de sept chiots. Les deux femmes ont toujours l’espoir de les retrouver.

Un vol ignoble. En Gironde, dans la commune du Barp, une portée de sept chiots Husky de l’élevage Zorsky a totalement disparu dans la nuit du 10 au 11 décembre. Chloé Zorzano, une des éleveuses, a témoigné au micro de CNEWS.

Les faits se sont déroulés au Barp, une commune du Sud-Ouest de la France, en Gironde, dans la nuit du 10 au 11 décembre. Pour Chloé Zorzano, il s’agit forcément d’un vol : «Les chiots d’un mois ne s’écartent jamais de leur mère, donc même s’ils étaient sortis d’eux-mêmes, ils seraient à côté».

Une théorie plausible puisque les chiots Husky sont vendus en moyenne 1.200 euros. Avec sept chiots dans la portée volée, les voleurs pourraient ainsi réaliser un bénéfice de 8.400 euros.

Pour Chloé Zorzano, le cas d’un des chiots, touché par un retard de croissance, lui a particulièrement brisé le cœur : «Elle est deux à trois fois plus petite que ses frères et sœurs. Si elle n’a pas les soins qu’il faut, ni sa mère, je doute qu’elle survive».

L’élevage a porté plainte

«Plus les jours passent et plus je sais qu’ils peuvent avoir passé la frontière ou qu’ils sont peut-être morts. Peut-être qu’ils ont déjà trouvé des familles et que même si ces familles savent que ces chiots sont disparus, elles les ont», a témoigné la jeune femme.

«L’ignorance, c’est pire que tout», a-t-elle ajouté. Malgré l’inquiétude, Chloé Zorzano a affirmé garder espoir : «J’espère que si quelqu’un les trouve, qu’il les reconnaîtra et qu’il me contactera par la suite».

Chloé Zorzano et sa mère, elle aussi éleveuse, ont lancé un vaste appel sur les réseaux sociaux. Les deux femmes ont également porté plainte.