Toulouse : une fabrique de cigarettes clandestine démantelée

À Toulouse, cinq hommes âgés de 35 à 46 ans ont été placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à la fabrication de milliers de cigarettes de contrebande.

Un joli coup de filet pour la BAC toulousaine. Les policiers de la ville rose ont mis la main sur un réseau de contrebande de cigarettes. Cinq hommes ont été placés en détention provisoire.

Tout part d’un indice communiqué par la BAC de Mirail, un quartier toulousain, il y a six mois. Après une longue enquête, les policiers ont découvert et démantelé un atelier clandestin de fabrication de cigarettes, à Launaguet.

L’atelier était caché dans un local industriel. Au premier étage, trois machines ont été retrouvées. Elles pouvaient produire jusqu’à 1.500 cigarettes à la minute, sans éveiller le moindre soupçon, pas même chez les riverains : «On n’a jamais vu de livraison. On a vu une ou deux personnes le soir mais on ne s’est pas posé plus de questions, comme il y a des magasins autour», a notamment témoigné Sarah, une voisine du local.

Pour Christophe Amans, secrétaire départemental-adjoint de l’Unité SGP Police 31, «c’est de la bande organisée, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui font du trafic».

Deux millions de cigarettes produites illégalement ont ainsi été écoulées, pour une valeur totale de plus d’un million d’euros. Cinq hommes, âgés de 35 à 46 ans, ont également été placés en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Un soulagement pour les buralistes

Le démantèlement de ce réseau a été un véritable soulagement pour les buralistes de la région : «En octobre, les douanes nous avaient annoncé 8% de baisse de volumes, c’est ceux qu’on avait en moyenne, et là en novembre, ils nous avaient annoncé une baisse de 12%, c’était étonnant», a expliqué Frédéric Pailhé, président des buralistes de Haute-Garonne.

«On n’avait pas de réponses mais maintenant on sait. Le trafic de Launaguet inondait le marché toulousain», a-t-il ajouté.

Depuis un an, en France, la police a mis fin à cinq ateliers clandestins de ce type.