Fréjus : une fillette de 10 ans échappe à un enlèvement près d'une école

Ce lundi dans le Var, une fillette de 10 ans a échappé à un enlèvement aux abords de son école. Si l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre, l'inquiétude est grande chez les parents.

Lundi matin, à proximité d’une école de la Garde à Fréjus, à quelques kilomètres de Toulon, une fillette de 10 ans a été abordée par un homme. Ce dernier a tenté de l’enlever en la saisissant violemment par le bras.

Alerté à temps un membre de l’établissement scolaire est intervienu, l’individu a pris la fuite. Juste avant d’entrer en classe, de nombreux parents d’élèves étaient présents. «J’ai juste vu la petite fille qui pleurait, qui était entourée d’autres mamans et ensuite j’ai vu deux motos de police qui arrivaient, suivies d’un fourgon de police qui se dirigeait vers l’école», a confié une mère de famille à CNEWS.

Les policiers ont interpellé l’individu qui s’était caché dans le jardin d’une villa. Agé de 28 ans, il venait de sortir de prison et avait déjà été condamné à de multiples reprises notamment pour des agressions sexuelles.

Si la fillette est saine et sauve, l’inquiétude reste grande chez les parents d’élèves. «Cela me fait un peu peur, surtout étant donné les horaires qui ont changé cette année à l’école et parfois on est obligé de déposer les filles et de les laisser toutes seules devant la porte de l’école pour arriver à la maternelle, du coup elles restent sans surveillance et là ça commence à m’angoisser», a expliqué la mère de deux petites filles scolarisées dans l’école.

Pour rassurer les parents, la sécurité a été renforcée autour des écoles de la commune.