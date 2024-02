«C'est l'horreur» : des parents d'élèves dénoncent l'installation de gens du voyage sur le parking d'un lycée en Haute-Savoie

Depuis le 4 février, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage s’est installée sur le parking du lycée Baudelaire, à Cran-Gevrier (Haute-Savoie). Une procédure d’évacuation pourrait avoir lieu prochainement.

Devant l’établissement, des branchements sauvages ont été constatés. Faute d’électricité, certains cours de sport ont dû être annulés, au même titre que d’autres événements sportifs organisés dans le gymnase du lycée.

«C'est l'horreur, c'est fatigant. C'est n'importe quoi, c'est hallucinant, personne ne bouge», a témoigné la mère d'un d'élève. «Ce qui m'ennuie le plus, c'est pour les lycéens et le personnel. On ne peut même plus se garer sur les places handicapées qui sont prises. Je ne suis pas tranquille», a ajouté une autre femme devant l'établissement, au micro de CNEWS.

Contactée par CNEWS, la préfecture de Haute-Savoie a assuré avoir envoyé une mise en demeure aux gens du voyage, leur donnant 24h pour quitter les lieux.

Une évacuation forcée pourrait être déclenchée par les forces de l’ordre ce jeudi 15 février, sur demande des autorités.