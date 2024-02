Policier tué à Avignon en 2021 : le procès du meurtrier présumé d'Eric Masson démarre ce lundi

Le 5 mai 2021, le policier Éric Masson avait été tué d’une balle dans la poitrine lors d'un contrôle sur un point de deal d'Avignon. Le procès de son meurtrier présumé, Ilias Akoudad commence ce lundi 19 février aux Assises du Vaucluse.

Un meurtre qui avait choqué la France. Ce lundi et jusqu'au 1ᵉʳ mars prochain se déroule aux Assises du Vaucluse, le procès d'Ilias Akoudad, 22 ans, accusé d'avoir tué par balles le policier Éric Masson lors d'une intervention en mai 2021 à Avignon.

Jusqu'ici, le prévenu a toujours clamé son innocence. Il a nié le fait d'avoir tiré sur Éric Masson et l'avoir blessé mortellement mais également le fait d'avoir été présent sur la scène de crime au moment des faits.

Cependant, l'accusation a de nombreuses preuves pour prouver qu'Ilias Akoudad, pour le moment présumé innocent, est le responsable de la mort du policier. Parmi ces dernières, le résultat balistique mettant en avant des résidus de tir identiques retrouvés sur une des douilles et sur les vêtements du prévenu.

Désigné comme tireur par son coaccusé

Autre preuve, le téléphone d'Ilias Akoudad a borné à l’heure dites sur les lieux du crime. De plus, le jeune homme de 22 ans a été désigné comme tireur par son coaccusé et par le coéquipier d’Éric Masson qui l’a vu s’effondrer sous les tirs.

Maître Sabine Gony-Massu, avocate de la famille d’Éric Masson et de son coéquipier, a expliqué à CNEWS la difficulté pour le survivant de faire face à ce procès. «Il a carrément essayé de tirer un trait sur Avignon, il n’y habite plus et n’a jamais repris au commissariat d’Avignon mais au-delà de cette souffrance terrible, il y a finalement ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu le sauver», a-t-elle expliqué.

Aux côtés du suspect principal seront jugés deux hommes dont l’un a reconnu avoir été sur les lieux au moment des faits. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé Ilias Akoudad à se cacher et à essayer de fuir en Espagne.

Jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, Ilias Akoudad risque la réclusion criminelle à perpétuité.