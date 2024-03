«On ne sait jamais si on va pouvoir rentrer chez soi» : des lignes de bus déviées à Sevran après le caillassage de plusieurs véhicules

Des bus ont été attaqués et des chauffeurs ont été pris à partie à Sevran, ce lundi soir. Mardi, Île-de-France Mobilités a dévié certaines lignes dans des quartiers de Seine-Saint-Denis.

«Baissez-vous tout le monde ! Attention à vous !», a crié un chauffeur de bus à ses voyageurs, alors que son véhicule était visé par des projectiles à Sevran (Seine-Saint-Denis). Dans la soirée du lundi 18 mars, plusieurs bus ont été dégradés et du personnel a été pris à partie dans le quartier des Beaudottes.

La vidéo de l'agression a été partagée sur les réseaux sociaux et, pour éviter que cela se reproduise, Île-de-France Mobilités a décidé de dévier ses lignes dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, notamment à Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, au Blanc-Mesnil, à Bondy, Sevran et Villepinte. La mesure a été mise en place ce mardi soir, à partir de 19h et jusqu'à la fin du service.

À Sevran, les habitants, résignés, assurent que le phénomène n'est pas nouveau. «Je suis épuisée, témoigne l'une d'entre eux. C'est fatigant parce qu'on ne sait jamais si on va pouvoir rentrer chez soi et comment. Je ne supporte pas la violence dans le coin».