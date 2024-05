Sète : dix individus s’évadent d'un centre de rétention administratif

Dans la nuit de vendredi à samedi, entre deux rondes de surveillants, dix individus ont décidé de s’évader du centre de rétention administratif de Sète.

La grande évasion. Dans la nuit de vendredi à samedi, dix personnes retenues au centre de rétention administratif (Cra) de Sète ont pris la fuite.

Une évasion rendue possible par le manque d’effectif et d’un système d’alarme défaillant. Réunis dans une chambre, ils ont utilisé les gonds d’une porte pour découper la tôle du plafond. Rapidement, ils ont pu pénétrer dans les combles avant d’accéder au toit, puis aux rues adjacentes afin de s’enfuir.

Bruno Bartoccetti, porte-parole Unité-Sud a déclaré à CNEWS : «Malheureusement nous sommes en effectif insuffisant pour les surveiller et les locaux ne sont pas adaptés et vétustes. Il faut savoir que ce n’est pas une prison, c’est pour cette raison que cette mission est très difficile à effectuer et même dangereuse pour les policiers».

«Ce n’est pas la première fois que l’on a des évasions», a-t-il ajouté, «on a, malgré la vigilance et le travail sérieux des policiers, parfois des mutineries, des agressions, des incendies mis aux matelas pour créer des diversions.»

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite ouvrir de nouveaux centres de rétention administratifs pour atteindre, en 2027, l’objectif de 3.000 places.