«On ne va pas se taire» : à Rennes, une chaîne humaine pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène la ville

Après une fusillade dans un quartier populaire de Rennes survenue jeudi dernier, environ 200 personnes ont formé une chaîne humaine pour protester contre le trafic de drogue. Quatre jeunes hommes ont été interpellés et étaient encore en garde à vue ce dimanche.

«On ne va pas se taire, on veut dénoncer ce qui se passe, on veut la paix dans ce quartier parce que c'est arrivé tout d'un coup et là ça dure depuis le début de l'année, on n'est pas en paix», a raconté au micro de CNEWS, Régine Komokoli-Nakoafio, conseillère départementale déléguée à la protection maternelle et infantile.

Dimanche, environ 200 Rennais ont réclamé «la paix» et ont formé une chaîne humaine afin de protester contre la fusillade survenue trois jours plus tôt. Cet événement ayant a eu lieu en plein après-midi, a fait trois blessés par balle et le pronostic vital d'un quatrième homme, percuté par la voiture des tireurs, était engagé vendredi.

Depuis, l’inquiétude est grandement d’actualité dans ce quartier très animé et touché par le trafic de stupéfiants. Même les plus jeunes craignent de retourner à l’école.

«Les enfants ont peur. Comment on va vivre dans la ville où ça tire tout le temps, où il y a des drogues ?», s’est interrogé une résidente. «Il faut que les autorités, l’Etat puissent faire quelque chose pour la tranquillité et la paix de notre quartier», a-t-elle poursuivi.

La réaction de Bruno Retailleau

Même certains élus ont été témoins de la fusillade et n’ont pas hésité à exprimer leur désarroi. «Il y a 10 ans, c'était une ville merveilleuse. C'était une ville où on pouvait se promener», a donc témoigné Nicolas Boucher, chef du Modem d’Ille-et-Vilaine.

«J'étais adolescent ici, donc j'ai fait mon lycée, je sortais ici le soir. J'étais à la fac, je sortais ici le soir. Je n'ai jamais eu de problème, et mes parents ne s'inquiétaient pas», a-t-il énuméré.

J'ai échangé avec la maire de Rennes ce matin sur les événements inacceptables qui se sont déroulés hier.

La CRS 82 a été envoyée dès hier et restera sur place aussi longtemps que nécessaire. Nous retrouverons ces barbares et nous les mettrons hors d'état de nuire. La guerre que… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 18, 2025

À l’issue de la fusillade, trois hommes, âgés de 21 à 23 ans, deux de nationalité Française, l’autre Congolais, dont deux résident dans la région de Tours, le troisième à Marseille, ont été interpellés et placés en garde à vue.

«La guerre que nous menons contre le narco-trafic n'admet aucune relâche et aucune faiblesse. Elle sera longue et difficile, mais nous la gagnerons, à Rennes comme ailleurs», avait écrit sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.