«Ce n’est pas à nous d’avoir peur» : traité de «sale juif» et visé par un jet de bouteille, un rabbin raconte son agression

Une nouvelle agression antisémite a eu lieu en pleine rue ce dimanche 13 juillet au soir à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Victime de cette dernière, le rabbin Yahir Elbaz s’est confié à CNEWS.

Une hausse des actes antisémites. Ce dimanche 13 juillet, un rabbin a été pris à partie par un individu en pleine rue à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine.

«Je marchais dans la rue. Tout d’un coup, je vois une bouteille en verre voler. D’abord je me suis dit que cela venait certainement de l’immeuble à côté mais en fait c’était quelqu’un en face de moi qui a jeté la bouteille en verre. Elle a atterri à 30-50 centimètres devant moi et puis j’ai entendu ’sale juif‘», a expliqué le rabbin Yahir Elbaz à CNEWS.

Une agression antisémite dans une ville calme et où la communauté juive est particulièrement présente. «Ce ne sont pas des choses qui arrivent à Levallois parce qu’on a un très bon contact avec la mosquée, avec son président et l’imam qui sont venus me témoigner de leur soutien hier», a raconté le rabbin.

Aux yeux du rabbin Yahir Elbaz, la peur doit changer de camp. «Il y a des délinquants, des hors-la-loi qui se comportent mal et c’est à eux d’avoir peur. Ce n’est pas nous qui devons avoir peur, cela serait leur donner raison», a-t-il estimé

Grâce aux images de vidéosurveillance, un suspect déjà connu des services de police a été identifié et interpellé, le rabbin a quant à lui déposé une plainte.