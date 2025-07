«Elle est morte devant les yeux de ma fille» : un couple découvre son poney mutilé en Seine-Maritime

Un éleveur a retrouvé son poney mutilé dans son champ, ce samedi 12 juillet à Angerville-l’Orcher (Seine-Maritime). L'animal n'a pas survécu à ses blessures.

Le vétérinaire n'a rien pu faire. A Angerville-l’Orcher, près du Havre, un éleveur a retrouvé le poney de sa fille mutilé dans son champ ce samedi 12 juillet. L'animal, qui présentait plusieurs lacérations, n'a pas survécu malgré les soins qui lui ont été prodigués.

«Elle a pris un coup de couteau sur la jambe arrière et le plus grave c'était au niveau de l'abdomen, a témoigné Yoann auprès de CNEWS. On a passé toute la journée avec elle, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais elle est morte le soir, devant les yeux de ma fille.»

Sur les photos fournies par l'éleveur, on peut voir que le poney, âgé de 21 ans, souffrait de plusieurs plaies, dont une de cinq centimètres au niveau de la cuisse. Les pattes de l'équidé apparaissent couvertes de sang.

«La trouille au ventre»

Ce n'est pas un fait isolé dans ce secteur puisqu'un autre poney a été retrouvé mutilé de façon similaire en mai dernier. Une jument a en outre été blessée aux yeux il y a quelques semaines, tandis qu'une autre a été entravée avec des cordes.

Soulignant le manque de courage de ceux qui s'attaquent «à un animal sans défense», Yoann craint qu'il y ait d'autres cas. Il n'est pas le seul et la peur domine chez les propriétaires de chevaux de la commune.

L'une d'elle confie son angoisse et dit avoir «la trouille au ventre». «On ne dort pas forcément très bien la nuit, ajoute-t-elle. Je ne comprends pas qu’un être humain normalement constitué puisse être capable de faire ça.» Une enquête a été ouverte pour tenter de faire la lumière sur ces faits.