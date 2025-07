Paris : deux touristes brésiliens victimes d'un violent home-jacking dans le 14e arrondissement

Deux touristes ont été victimes d’un violent home-jacking dans un appartement parisien. Un acte choquant qui s'inscrit dans une tendance inquiétante.

Une nuit d'angoisse pour un butin dérisoire. Samedi soir, vers 23h, deux touristes brésiliens ont été victimes d'un home-jacking dans leur location Airbnb du 14e arrondissement de Paris.

Deux hommes ont frappé à leur porte avant d'entrer violemment dans l'appartement. Les victimes ont été contraintes de se mettre à genoux, les mains sur la tête et un couteau sous la gorge. Le tout, pour six Iphones et 80 euros en liquide.

Le nombre de home-jackings ne cesse d'augmenter en France et plus de la moitié de ces affaires ont lieu dans la capitale. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, 135 séquestrations ont été signalées dans la ville entre janvier et mai 2024, contre 102 à la même période l'année précédente. Soit une augmentation de 32%.