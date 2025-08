«Hier toute l’équipe avait le moral en berne» : une entreprise de la Rochelle victime de trois vols en trois semaines

Du matériel de secours, des bouées, des gonfleurs de secours, des cordes et une remorque… Au port des Minimes de La Rochelle, une entreprise a été victime de trois vols en l'espace de seulement trois semaines.

Une situation inédite pour le propriétaire. L’entreprise d’activité nautique «Bouée tractée La Rochelle» a partagé sa mésaventure. En seulement trois semaines, elle a été victime de trois vols, alors que la saison bat son plein en Charente-Maritime.

En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, l'entreprise a été victime d'un troisième vol. Une remorque contenant beaucoup de matériel a été dérobée.

«Cette remorque nous sert de stockage essentiellement pour cette saison et on y stockait à l’intérieur tout notre matériel en doublon pour pouvoir assurer correctement la saison», a expliqué à CNEWS, Charles Lebrun, propriétaire de l’entreprise.

Un préjudice estimé à près de 7.000 euros, pour le propriétaire, c’est du jamais vu. «Cela fait six ans que je travaille sur le port de La Rochelle, on n’avait jamais eu de vol jusqu’à maintenant et là, en trois semaines, on a subi trois vols», a-t-il déploré.

Rester optimiste malgré tout

«Je pense que c’est une situation globale parce que j’ai entendu parler d’autres vols. Je pense qu’ils cherchent du matériel technique et qu’au port des Minimes, il y en a beaucoup», a-t-il détaillé.

En attendant de faire la lumière sur ce vol, le propriétaire veut rester optimiste et assurer l’activité jusqu’à la fin de la saison estivale. «La saison s’étend de début mai à fin septembre. Donc il nous reste deux mois, y compris le plus gros mois qui commence et qui est le mois d’août».

«Hier toute l’équipe avait le moral en berne. Ce matin, on a eu la chance de découvrir un beau plan d’eau, d’avoir un beau temps, d’avoir des appels, des clients donc on relève nos manches, on reprend le sourire et on fait ce qu’on aime faire», s’est-il réjoui.

Le gérant a déposé plainte et espère retrouver la totalité ou une partie de son matériel.