Le Mans : une cinquantaine de voitures vandalisées en une nuit, la police ouvre une enquête

Le week-end dernier, une cinquantaine de véhicules ont été vandalisés durant la même nuit au Mans. Une enquête a été ouverte.

Le réveil a été difficile dimanche pour plusieurs résidents du quartier des Sources, au Mans (Sarthe). De bon matin, ils ont découvert qu'une cinquantaine de véhicules avaient été vandalisés durant la nuit.

Auprès de CNEWS, Stéphane explique faire partie des victimes. Dimanche matin, l'un de ses voisins est venu frapper à sa porte pour lui apprendre que les quatre pneus de sa voiture avaient été crevés.

458 euros de réparations

Des dizaines de véhicules ont subi le même sort et certains rétroviseurs ont également été arrachés. Au-delà du préjudice subi, leurs propriétaires doivent aussi assumer le coût des réparations.

Pour Stéphane, la facture s'élève à 458 euros. Un coup dur pour ce Manceau : «Déjà qu'on ne gagne pas beaucoup, on ne part pas en vacances et là on a ça en plus sur le dos», se désole-t-il.

La nuit de samedi à dimanche a été mouvementée dans ce quartier habituellement calme puisque trois conteneurs à déchets ont également été incendiés. Les forces de l'ordre n'ont pour l'heure procédé à aucune interpellation mais une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces actes malveillants.